Disse lande skal have lavere beløbsgrænse

Regeringen foreslår onsdag at sænke det beløb, man som statsborger i 12 udvalgte lande skal tjene for at få arbejdstilladelse i Danmark.

Mens grænsen for den nuværende beløbsordning går ved 417.794 kroner, foreslår regeringen at sænke den til 330.000

Det svarer til en månedsløn på 27.500 inklusiv pension og feriepenge.

De 12 lande, der er omfattet af forslaget, ligger alle uden for EU og er med i top-30 over de lande med det største investeringsflow til og fra Danmark.

Det er USA, Indien, Kina, Singapore, Australien, Canada, Japan, Brasilien, Malaysia, Thailand, Mexico og Rusland.

/ritzau/