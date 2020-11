Disse restriktioner rammer nordjyder

* Særlige restriktioner rammer nu kommunerne Hjørring, Frederikshavn, Brønderslev, Jammerbugt, Thisted, Vesthimmerland og Læsø.

* Alle restriktioner gælder foreløbig frem til 3. december.

* Gældende fra torsdag aften:

Alle borgere opfordres til at blive i deres egen kommune. Det gælder også, hvis man arbejder i en anden kommune, medmindre man arbejder på sygehus eller i en anden samfundskritisk funktion.

Borgere fra andre kommuner må ligeledes ikke rejse ind i de syv kommuner, medmindre de har en samfundskritisk funktion.

* Gældende fra lørdag:

Alle restaurationer skal lukke for alt andet end take away.

* Gældende fra mandag:

Videregående uddannelser lukkes, og studerende må kun få digital undervisning. Det gælder også eksamener.

Ungdomsuddannelser må maksimalt have 50 procent af eleverne på skolen.

Alle elever fra 5. til og med 8. klasse sendes hjem og skal have hjemmeundervisning.

Al kollektiv trafik stoppes. Dog kan skolebusser køre, ligesom borgere med kritisk arbejdsfunktion i andre kommuner skal kunne tage en bus på arbejde.

Al indendørs idræt forbydes - inklusive fitnesscentre.

Alle kulturelle tilbud som biografer, teatre og biblioteker skal holde lukket.

* Alle undtagelser fra forsamlingsloftet på 10 personer, som gælder i resten af landet, bortfalder i de syv kommuner.

* Ud over restriktionerne opfordres alle til at lade sig teste, og en særlig smitteopsporingstaskforce skal jage eventuelt nye Cluster 5-tilfælde.

Kilde: Statsminister Mette Frederiksen.

/ritzau/