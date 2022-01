Djøf ser risiko for hårdere pres på ansatte for at møde på arbejde

Det formentlig snarlige farvel til coronarestriktioner kommer ikke til at gøre den helt store forskel på mange arbejdspladser.

De er nemlig i forvejen tæt på at være fuldt genåbnet. Til gengæld risikerer ansatte at komme under et hårdere pres for at møde fysisk på arbejde.

Sådan lyder det fra fagforeningen Djøf onsdag - dagen, hvor statsminister Mette Frederiksen ventes at sige, at regeringen i februar vil fjerne alle restriktioner.

Står det til Epidemikommissionen, kan medarbejdere på offentlige og private arbejdspladser begynde at møde fysisk på arbejde fra 1. februar.

Epidemikommissionen rådgiver regeringen og Folketinget om covid-19.

Anbefalingen fra Epidemikommissionen kommer, i forbindelse med at regeringen har bebudet, at der onsdag vil komme nyt om coronarestriktioner.

Ifølge Sara Vergo, næstformand for fagforeningen Djøf og formand for Djøf Offentlig, vil restriktionerne ikke blive savnet.

- Jeg tror, at det vil blive modtaget lidt blandet, fordi nogle er bekymrede for at skulle tilbage på fuld tid. Særligt her op til vinterferien.

- Men der er også en oplevelse af, at mange allerede er meget tæt på at være fuldt genåbnet efter de seneste meldinger. Så det er egentlig bare at sparke en åben dør ind.

Djøf har omkring 100.000 medlemmer i det private og offentlige.

Sara Vergo understreger, at dialog på arbejdspladserne bliver ekstra vigtig.

For med muligheden for at vende retur til kontoret følger også et øget pres på medarbejderne.

- Man kan ikke sige, at der er en anbefaling om at arbejde hjemme. Den bliver sværere at bruge, og det kan risikere at lægge et hårdere pres på at møde op, også selv om man måske ikke er helt tryg ved det. Så det håber jeg, at arbejdsgivere vil tage hensyn til, siger hun.

/ritzau/