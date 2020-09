Djøf: Børnefamilier skal forrest i køen til coronatest

Forældre er tvunget til at blive hjemme fra arbejde, mens de venter på at få deres børn coronatestet.

Det skal være muligt for børnefamilier at komme foran i køen til en coronatest.

Det mener fagforeningen Djøf, som konkret foreslår en fasttrack-ordning.

Ordningen skal sikre, at børn, der ikke er gamle nok til at være alene hjemme, kan blive testet hurtigere. Og at svaret kommer hurtigere.

Sara Vergo, der er næstformand i Djøf, forudser en udfordrende vinter, hvis børnefamilierne gang på gang skal holde et barn hjem, som i princippet er rask, for at vente på coronatest og resultater.

- Børnefamilier er virkelig udfordret på at komme igennem det her system, og det giver en masse bøvl i den enkelte familie, som vi ikke synes er fair, at familien selv skal løse, siger hun.

Det stigende smittetal betyder, at der mange steder i landet er tre til fire dages ventetid på at få en test.

Og mange forældre oplever, at deres ferie- og fridage samt omsorgsdage er brugt op.

/ritzau/