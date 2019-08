Djøf om techaflytning: Det kalder på politisk indgriben

Hvis ens data bliver brugt af en virksomhed, bør man jævnligt modtage en oversigt, mener Djøf.

Google og Apple har haft ansatte til at aflytte og transskribere indhold fra danske telefoner og højttalere, skriver Politiken.

Det kræver politisk handling, mener Stine Bosse, som er formand for Djøfs tech-kommission, TechDK.

- Vi har ikke haft deciderede forslag imod aflytning, for vi ville ikke male fanden på væggen, men hvis de her afsløringer holder vand, og det tyder det på, at de gør, så bliver man nødt til at sikre sig lovgivningsmæssigt mod, at det foregår, siger hun.

Techkommissionen foreslår konkret, at man som bruger jævnligt modtager en slags kontooversigt fra virksomheder, der bruger ens data.

- Jeg er ret overbevist om, at folk ville være mere omhyggelige, hvis de i en månedlig opgørelse fik at vide, hvad deres data var blevet brugt til.

- Det kan være, at hér er dine data blevet solgt, her er de blevet transskriberet, eller her er de blevet kørt sammen med andet data, siger Stine Bosse.

/ritzau/