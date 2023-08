DM i ballonflyvning aflyst for anden dag i træk

12 ballonskippere må endnu en dag blive på landjorden i stedet for at stige til vejrs i hver deres varmluftsballon onsdag.

Det dårlige vejr forhindrer ballonflyvning og arrangørerne bag dette års danmarksmesterskab i ballonflyvning har været nødt til at aflyse flyvningen endnu en gang.

- Man sender kun balloner op, så længe det er forsvarligt sikkerhedsmæssigt. Hvis man kigger op på himlen i dag, der blæser det meget. Det er ikke forsvarligt, siger Susanne Geil.

Hun er presseansvarlig for stævnet, der er spredt over fem dage fra tirsdag til lørdag med otte flyvninger.

Artiklen fortsætter under annoncen

- Det er da træls i dag, men vi er optimistiske, siger Susanne Geil.

Selv om ballonflyvningen både tirsdag og onsdag er blevet aflyst, sætter det ikke en stopper for at finde dette års danmarksmester.

Der skal nemlig kun to flyvninger til for, at det kan gælde som et mesterskab, siger Susanne Geil:

- Vejret er så altafgørende en faktor, at det nærmest er unormalt, at der ikke er aflysninger. Det er en kalkuleret risiko, at der vil være aflysninger.

Netop derfor har man planlagt otte flyvninger. Torsdag og fredag er der planlagt to flyvninger og lørdag en enkelt.

Konkurrencen består i at være bedst til præcisionsflyvninger - at komme tættest på et givent mål.

Artiklen fortsætter under annoncen

En varmluftsballon har ikke et rat og flyver derfor altid i vindens retning, der kan variere i de forskellige luftlag. Man styrer ballonen op og ned ved at opvarme luften i ballonen.

En af de 12 skippere har særlig erfaring med DM i ballonflyvning . De seneste fire år er Christoffer Mundt og hans hold løbet med sejren og titlen som danmarksmester.

DM i ballonflyvning er ikke blot varmluftsballoner. Alverdens aktiviteter fra en ballonmand, der laver ballondyr, til droneflyvninger er også en del af programmet for de fem dage.

Derfor er stævnepladsen i Hårslev onsdag også åben, hvor flere aktiviteter foregår, og hvor piloterne er til stede for at vise ballonerne og give gæster en tur i kurven - dog på landjorden.

/ritzau/