DMI advarer om isglatte veje i det meste af landet

Flere politikredse melder, at vejene er blevet saltet natten til onsdag, hvor der kan ligge is og rim.

Onsdag morgen er der risiko for rim- og isglatte veje i store dele af landet.

Det siger den vagthavende meteorolog ved Danmarks Meteorologiske Institut (DMI) Henning Gisselø.

- Vendsyssel, Thy og Bornholm bliver ikke ramt, men næsten resten af landet har risiko for glatte veje, siger Henning Gisselø og tilføjer:

- Det har været vældig lunt i januar, så glatte veje kan måske godt overraske.

Den vagthavende meteorolog opfordrer derfor trafikanter om at passe ekstra på onsdag morgen.

- Danskere skal køre forsigtigt og lade være med at tro, at det ikke er glat, hvis de ikke kan se is eller rim. Hvis det er isglat kan det nemlig være svært at se.

- Der har ligget vand fra tidligere regnvejr på vejene, som godt kan sætte sig som is, siger Henning Gisselø.

DMI's varsling om glatte veje ophører ifølge den vagthavende meteorolog i løbet af onsdag formiddag.

- Så stiger temperaturen, og isen smelter. Flere steder i landet vil man også få solen at se, siger Henning Gisselø.

Flere politikredse oplyser desuden, at der er saltet natten til onsdag.

- Temperaturen er nu stillet om til vintertid: Vejene saltes nu i hele Syd og Sønderjylland. Så afsted i god tid, da det kan være glat derude, skriver Syd- og Sønderjyllands Politi på Twitter.

Københavns og Fyns Politi melder også, at der er saltet flere steder i deres kreds.

/ritzau/