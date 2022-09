DMI advarer om våd søndag i det nordlige og østlige Danmark

Søndag kan blive en våd affære i de nordlige og østlige dele af Danmark. Det advarer DMI om.

I Nordjylland er der fra morgenstunden og til middag risiko for kraftig regn og torden søndag, mens der på Sjælland og Bornholm fra morgenstunden til langt op ad eftermiddag er risiko for skybrud.

- Kold luft strømmer ned over Danmark fra nord og nordvest, og i kombination med det endnu varme havvand omkring Danmark bliver der dannet en del regn- og tordenbyger, skriver DMI i et varsel.

- Bygerne ser ud til at blive kraftigst i Nordjylland og på Sjælland, Falster, Møn og Bornholm.

Artiklen fortsætter under annoncen

- Både kriteriet for skybrud, som er mere end 15 millimeter på 30 minutter, og kriteriet for kraftig regn, som er mere end 24 millimeter regn på 6 timer, kan blive opfyldt.

Samtidig kan de store mængder vand betyde, at i lavtliggende områder kan kældre, vejbaner og områder nær søer, åer og vandløb oversvømmes, advarer DMI.

Trafikanter opfordres til at køre efter forholdene og om nødvendigt sænke hastigheden, hvis sigtbarheden bliver dårlig.

Selv om resten af landet slipper for de værste byger, bliver der ifølge DMI gode chancer for regn i det meste af landet.

- Hvis du endnu ikke har fået luftet regntøjet, så er chancen her igen i dag. Særligt i Nordjylland og øst for Storebælt er der gode muligheder for at rigtigt at få testet udstyret, men fortvivl ikke, der kan komme byger i hele landet, skriver DMI på Twitter.

Ifølge Nordjyske har man allerede fra de sene nattetimer kunne høre tordenskraldene i det nordjyske, ligesom der har været kraftige regnskyl.

Modsat har søndag morgen været tør i hovedstaden, men det kan være, at nogle af 25.000 tilmeldte løbere til Copenhagen Half Marathon holder et skarpt øje med, hvornår eventuelle regnskyl kommer.

Halvmaratonen afvikles fra klokken 11 søndag.

/ritzau/