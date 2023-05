DMI afblæser varsel om skybrud - men regnen kommer stadig

Risikoen for kraftig regn og skybrud i løbet af dagen er afblæst.

Det oplyser Danmarks Meteorologiske Institut (DMI) tirsdag morgen.

Alligevel kan det være en god idé at pakke regntøjet, fortæller vagtchef på DMI Klaus Jensen. Der kommer nemlig stadig moderate mængder regn i det meste af landet i løbet af tirsdag.

- Fronten, der lå over Nordsøen i går, har bevæget sig ind over Jylland i løbet af natten. Men der er ikke blevet dannet de kraftige celler, som var forventet i går formiddag, da risikomeldingen blev sat op, fortæller han.

- Derfor får vi betydeligt mindre regnmængder.

Ifølge vagtchefen bevæger regnvejret sig ind over Sjælland i løbet af formiddagen, hvorefter det vil ramme Bornholm. Han forventer mest regn i Jylland.

DMI udsendte skybrudsvarslet kort før klokken 11 mandag.

I den forbindelse lød meldingen, at det var usikkert, om kriterierne for kraftig regn og skybrud ville blive opfyldt.

Kraftig regn er ensbetydende med, at der falder mere end 24 millimeter regn på seks timer, mens kriteriet for skybrud er mere end 15 millimeter på en halv time.

Mandag sneg temperaturen sig op over 25 grader. Dermed blev dagen årets første officielle sommerdag.

Men den slags dage forventer Klaus Jensen ikke flere af i løbet af ugen.

- Der er et højtryk over De Britiske Øer, som vil sende vinden over i vest og nordvest. Det er en noget køligere retning. Så typisk vil vi se temperaturer under 20 grader, siger han.

Til gengæld forventer DMI, at resten af ugen bliver præget af sol og kun med enkelte småbyger.

/ritzau/