DMI: Danmark har ikke en landsdækkende hvid jul

De fleste danskere kan se sne, når de kigger ud af vinduet juleaften.

Men julen 2021 er ifølge Danmarks Meteorologiske Institut (DMI) ikke en landsdækkende hvid jul.

Det skyldes primært mangel på sne i det nordjyske.

Definitionen på en landsdækkende hvid jul er ifølge DMI, at mere end 90 procent af Danmark er dækket af sne om eftermiddagen 24. december.

Desuden er det ikke nok med snedrys eller rim på jorden. Snedybden skal nemlig være mere end en halv centimeter.

Omkring klokken 16 fredag var mellem 70 og 80 procent af landet dækket af sne.

- Der er mange steder, hvor man har snedække. Her ved DMI i København ligger der måske en til to centimeter, og i Roskilde er der måske tre til fire centimeter.

- Så der er store lokale udsving, siger Jesper Eriksen, der er vagthavende meteorolog ved DMI.

Han fastslår samtidig, at sneen ingen steder er så voldsom, at der er fare for, at nogen sner inde juleaften.

Danmark har senest haft en landsdækkende hvid jul i 2010.

Og er man vild med det kolde vintervejr, så er det om at nyde den her i juledagene, fortæller Jesper Eriksen.

- Vi holder kulden her i juledagene, og så kommer der nogen eller en del sol i dagtimerne. Kommer der nedbør, bliver det en meget lokal snebyge.

- I løbet af næste uge laver varmen et angreb, siger Jesper Eriksen.

Mandag kommer der en front ind over Danmark, som giver lidt slud. Men det ser ifølge DMI ud til, at det bliver tøvejr i næste uge.

- Vi lover mellem to og otte graders varme onsdag, siger Jesper Eriksen.

Tidligere fredag lød det fra DMI, at Danmark var meget tæt på en landsdækkende hvid jul.

Der var dog fra DMI's side lidt tvivl om, hvorvidt der ville komme nok sne i det nordvestlige og nordlige Jylland.

Og ganske rigtigt er det altså primært den manglende sne i Nordjylland der gør, at Danmark ikke fik sin første landsdækkende hvide jul siden 2010.

/ritzau/