DMI forudser en solrig Sankt Hans

Mandag skyder ugen i gang med lidt halvkedeligt vejr, men solen skulle stå flot over Sankt Hans-bålet.

Vejret starter lidt kedeligt ud i denne uge, men alt godt kommer til den, der venter, og torsdag skulle solen skinne flittigt på de Sankt Hans-fejrende.

Det er meldingen fra Anja Bodholdt, som er vagthavende meteorolog ved Danmarks Meteorologiske Institut (DMI).

- Ugen lægger lidt halvskidt fra start, siger hun tidligt mandag morgen.

- Det bliver en dag med en del byger, som trækker ind over landet fra vest. De kan især over Sjælland i eftermiddagstimerne blive ret kraftige og kan også lokalt blive med hagl eller torden.

Artiklen fortsætter under annoncen

Temperaturen skulle også blive til den kølige side med mellem 15 og 18 grader.

- Til gengæld bliver der ikke så meget vind, siger Anja Bodholdt.

Derefter trækker en højtryksfront ind over Danmark, som gør op med det værste regn. Det gør ugen pænere og pænere, hvor vejret formentlig vil holde tørt de fleste steder.

Onsdag kan man dog godt forvente en smule overskyet vejr, men det er heldigvis bare en pause, for torsdag kan danskerne formentlig forvente sig godt vejr, når de fejrer Sankt Hans.

- Det ser ud som om, at det vil holde tørt. I løbet af dagen vil der være nogle skyer i eftermiddagstimerne, men de falder sammen, så om aftenen ser der ud til at være masser af sol og faktisk en vind, som aftager, så vi får svag til let vind fra forskellige retninger, siger Anja Bodholdt.

Temperaturen holder sig også i den flotte ende, og det vil formentlig blive omkring 20 grader om aftenen.

Fredag byder også på sol og helt op til 25 grader, men der kan dog komme et par byger i løbet af dagen. Vinden tager en smule til og bliver ifølge DMI let til frisk fra sydøst og øst.

/ritzau/