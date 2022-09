DMI forudser gradvist koldere vejr i løbet af ugen

Et højtryk giver os et par dage med tørt og lunt vejr i starten af ugen. Men højtrykket svækkes langsomt, og fra midten af ugen sender et lavtryk vest for De Britiske Øer fronter ind over landet vestfra og giver regn og byger.

Samtidig tager temperaturerne gradvist et nøk nedad.

Det fortæller vagthavende meteorolog ved Danmarks Meteorologiske Institut (DMI) Anna Christiansson tidligt mandag morgen.

- Mandag starter vi ud med nogen sol, men i perioder kan det også være lidt mere skyet, og temperaturerne kommer til at ligge på mellem 17 og 22 grader, siger hun.

I den sydvestlige del af Jylland kan temperaturen mandag nå op på 23 grader.

Ellers bliver det en smule blæsende med en let til frisk vind omkring øst, og ved kysterne bliver der stedvis op til hård vind.

- Tirsdag bliver faktisk en gentagelse af mandagens vejr. Måske en enkelt grad koldere, siger hun.

Det betyder, at DMI også tirsdag forventer tørt vejr og nogen eller en del sol de fleste steder.

- Fra onsdag har vi så en frontzone, der bevæger sig indover landet, og som giver regn og byger over de sydvestlige egne. Temperaturerne falder også en lille smule til mellem 17 og 21 grader, siger Anna Christiansson.

Vinden tiltager og bliver efterhånden jævn til hård fra øst og sydøst.

Både torsdag og fredag vil den samme frontzone ligge over landet. Den vil ifølge Anna Christiansson give regn og byger til den sydlige del af landet og måske med torden.

Torsdag vil temperaturerne ligge på mellem 17 og 20 grader og fredag på mellem 12 og 17 grader.

- Så det bliver gradvist koldere i løbet af ugen, siger meteorologen.

/ritzau/