Over hele weekenden bliver det ifølge DMI svært at sætte en finger på noget dårligt ved vejret.

DMI lover tørvejr og måneskin til støttekoncert for Ukraine

Har man i sinde at tage til DR og TV 2's støttekoncert for Ukraine i København lørdag aften, kan man godt se frem til en festlig aften med tørvejr og måneskin.

Det siger Klaus Larsen, som er vagthavende meteorolog ved DMI, fredag morgen.

- Jeg regner med, at vi får en to-tre grader og en måne på himlen. Nu ved jeg ikke lige, hvad fase den er i, men det kommer til at foregå i måneskin, siger han.

Selv om vejret bliver godt, er det dog stadig fornuftigt at pakke en ekstra trøje.

- Der kommer en jævn vind, så man skal igen lige sørge for at få lidt varmt tøj på, for det vil føles lidt koldere, når vinden blæser, siger han.

Og generelt over hele landet bliver det faktisk generelt godt vejr.

Fredag skyder weekenden i gang med mellem syv og otte grader, siger Klaus Larsen, men hen over weekenden bliver det varmere med et par grader.

Det bliver dog med jævn til frisk vind fra sydøstlige retninger.

Skal han dog sætte fingeren på lidt dårligere vejr - og det er svært, understreger Klaus Larsen - er der risiko for skyer i de vestlige egne af Danmark.

- Hvis vi absolut skal vride et eller andet negativt ud af vejret, så kan der da både lørdag og søndag komme flere skyer hen over det vestjyske.

- Men det er samtidig også der, hvor vi får de luneste temperaturer på mellem ni og ti grader, siger Klaus Larsen.

Men generelt har foråret for alvor meldt sin ankomst, og weekenden bliver tør og solrig ifølge Klaus Larsen.

Til gengæld er det ikke slut med de kolde nætter.

- Vi er ikke helt fri for nattefrosten. Der kan komme lidt nattefrost alle dage, siger han.

/ritzau/