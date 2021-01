DMI melder om flot weekend med både sol og snestrejf

Vintervejret ser ud til at vise sig fra sin solrige side både lørdag og søndag, oplyser DMI fredag morgen.

Der er en flot weekend i vente, hvor det meste af landet kan se frem til klart vejr og godt med sol kun afbrudt af enkelte snebyger, mens temperaturen lørdag og søndag sniger sig lige op over frysepunktet.

Det oplyser vagthavende meteorolog ved Danmarks Meteorologiske Institut, DMI, Anja Bodholdt tidligt fredag morgen.

Inden de fine weekenddage skal vi dog først lige have overstået en kold og skyet fredag.

- Det er en relativt kold morgen, folk står op til. Det koldeste, vi har registreret i nat, har været minus 8,1 grad, og langt de fleste vil opleve frostgrader hele dagen, siger Anja Bodholdt.

Meteorologen fortæller, at det ud over at være koldt bliver overskyet det meste af dagen.

- Man skal formentlig bo i Skagen eller i Nordsjælland, hvis man skal være heldig at få solen at se, siger hun.

Fredagen byder også på enkelte snebyger på Bornholm, hvor der lokalt kan falde mellem to og fire centimeter sne det næste døgn.

I aften og i nat kan der også komme enkelte snebyger omkring Kattegat ved Djursland og Nordfyn samt i den allersydligste del af landet.

En opklaring fra nordvest forventes at gøre natten til lørdag til endnu en kold en af slagsen med mellem tre og otte minusgrader.

Anja Bodholdt forklarer, at opklaringen ser ud til at hænge ved hen over weekenden.

- Det betyder, at der er en rigtig pæn weekend i sigte med god plads til solen over hele landet, siger hun.

Både lørdag og søndag kan solstrejfene blive afløst af enkelte lokale snebyger, mens en let til frisk vind fra vest sender dagtemperaturerne op mellem to og fire graders varme de fleste steder.

- Hvis man finder et sted med læ, så burde man sagtens kunne sidde og nyde solen, siger Anja Bodholdt.

Både lørdag og søndag kommer nattemperaturerne under frysepunktet, og derfor er der risiko for glatte veje i morgentimerne hele weekenden.

/ritzau/