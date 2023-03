DMI melder om halvvåd weekend - solskin kan dog forekomme

Danmark ligger lige ved grænsen mellem den kolde luft fra nord og den varmere fra syd, og blandt andet derfor kan landets borgere se frem til en halvvåd weekend med milde temperaturer - dog ikke uden chancer for sol.

Det er meldingen fra Jens Lindskjold, som fredag morgen er vagtchef ved Danmarks Meteorologiske Institut (DMI).

Det pæneste vejr kommer formentlig fredag og lørdag, fortæller vagtchefen, men det vedrører desværre ikke hele landet.

- Jeg ville jo ønske, at jeg bare kunne love det til alle, men det er mest mod syd. Det er Sønderjylland, det er Fyn, det er Sydsjælland, Lolland, Falster og Bornholm, som altså bliver begunstiget med det pæneste vejr her i dag (fredag, red.) og lørdag, siger han.

I Nordjylland ser det straks værre ud.

- Nordjyderne, som ellers har været hårdt prøvet med både knap en halv meter sne og en hel masse vand, bliver altså ved med at ligge under en dyne af skyer, og der kommer også mere regn - i hvert fald i perioder, siger Jens Lindskjold.

- Det er på grænsen, at vi har de her frontsystemer med nedbør. Grænsen ligger lige nord for Danmark i de næste par dage, og så ligger Nordjylland desværre for tæt på grænsen under skyer og til tider regnvejr, mens de sydlige dele af landet lige får en forsmag på, at foråret altså er kommet godt i gang, siger Jens Lindskjold.

Danskerne gør klogt i at ruste sig med tålmodighed, fortæller vagtchefen, for foråret er på vej.

- Vi ved også, hvis vi kigger lidt i krystalkuglen - ja, det behøver ikke engang være krystalkuglen, det kan også bare være kalenderen - så ved vi også, at det er noget, som kommer til Danmark inden længe. Så det er bare at holde ud lidt endnu, så skal foråret nok komme, siger han.

Fredag bliver med temperaturer op til ti grader. Både lørdag og søndag forventes temperaturen at komme op mod 13 grader flere steder i landet.

/ritzau/