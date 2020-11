DMI opfordrer til at nyde kold og klar start på weekenden

Der venter en kold og klar fredag, inden vejret slår om og giver lunere temperaturer, skyer og regn.

Det er med at få handskerne på fredag morgen, hvis man skal ud og cykle, da dagen starter ganske koldt med temperaturer omkring frysepunktet.

Sådan lyder det fra vagthavende meteorolog Frank Nielsen ved Danmarks Meteorologiske Institut (DMI).

- Dagen starter med temperaturer fra nul til fem graders varme, så det bliver ganske koldt om fingrene, siger Frank Nielsen tidligt fredag morgen.

Han tilføjer, at der natten til fredag flere steder har været byger med slud og hagl i, og dem forventes der at komme flere af i løbet af morgentimerne. Derfor kan der enkelte steder være risiko for glat føre.

- Så man skal lige være opmærksom i morgentrafikken, lyder det fra Frank Nielsen.

Han siger, at "de vinterlige fornemmelser" fortsætter resten af dagen.

- Når formiddagsbygerne er overstået, så får vi en rigtig flot dag med køligt, men klar vejr og godt med sol, siger Frank Jensen.

Fredag kommer temperaturen op omkring otte grader, hvor det bliver varmest.

- Det er med at nyde vejret, fordi lørdag morgen kommer regnen, opfordrer meteorologen.

Natten til lørdag trækker en varmfront ind over landet fra vest, og det betyder, at vejret bliver særdeles ustadigt med skyer, regn, jævn til hård vind fra sydvest og temperaturer op til ti grader.

Ifølge DMI forventes der i løbet af lørdag at falde omkring fem millimeter regn flere steder.

- Så der kommer pænt med vand, inden det allersidst på dagen ser ud til at klare op begyndende i det nordvestlige Jylland, siger Frank Nielsen.

Søndag ventes ifølge meteorologen at byde på mere af det samme rent vejrmæssigt.

- Den eneste forskel er næsten, at det bliver lidt mere lyst om søndagen, siger han.

Frank Nielsen oplyser, at søndag også forventes at byde på flere byger over hele landet, men ifølge meteorologen skal man altså nok få solen at se i løbet af dagen.

/ritzau/