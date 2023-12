DMI opgraderer varsel om forhøjet vandstand

Danmarks Meteorologiske Institut (DMI) opgraderer varslingen om forhøjet vandstand i forbindelse med stormen Pia.

Det fremgår af DMI's hjemmeside.

I områderne omkring Isefjord, Roskilde Fjord, Odense Å samt det nordlige Fyn og Sjælland opgraderes varslingen til kategorien meget farligt vejr.

Den kraftige vind giver også forhøjet vandstand langs Vestkysten, i Limfjorden, Skagerrak, Kattegat, Storebælt og den nordlige del af Øresund.

- Der er risiko for, at moler kan oversvømmes, og at vand kan strømme ned til lavtliggende områder inde i landet, hvor der ligger veje og huse, siger vagthavende meteorolog ved DMI Hans Peter Wandler.

Stormen Pia forventes at ramme Danmark torsdag eftermiddag. Vandstanden begynder dog først for alvor at stige, 12 timer efter at stormen rammer, forklarer meteorologen.

- Det er simpelthen vinden, der skubber vandet ind fra Nordsøen og ind gennem Skagerrak og ned gennem Kattegat. Der virker Fyn og Sjælland som en form for "stopprop". Det er også derfor, at vi ser vandet stuver op ved Odense Å, Isefjord og Roskilde Fjord, siger han.

Hans Peter Wandler opfordrer til, at man forbereder sig på den stigende vandstand, hvis man bor i et af de udsatte områder.

- Man skal forberede sig på, at der kan komme en hel del vand. Man bør overveje at sikre sit hus med sandsække, eller hvad man ellers har. Det kan også være en god idé at flytte værdigenstande op fra kælderen, siger han.

Foruden forhøjet vandstand forventes stormen Pia at bringe vindstød af orkanstyrke med sig.

Stormen vil ramme både færge- og togtrafikken i løbet af torsdag og fredag.

Banedanmark oplyste onsdag, at togtrafikken indstilles og reduceres på en række strækninger torsdag eftermiddag og aften.

Molslinjen oplyste, at rederiet ventes at aflyse flere færgeafgange på tværs af landet torsdag og fredag.

Derudover vil flere færger sejle med forsinkelse på grund af det voldsomme blæsevejr.

Samtidigt fremgår det af en pressemeddelelse fra Sund og Bælt, at der er risiko for, at blæst vil påvirke trafikken på Storebæltsbroen, der risikerer at måtte lukke for al biltrafik.

