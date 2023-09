DMI: September bringer sensommervejr og usædvanlige temperaturer

Det bliver en flot uge med masser af sol og høje temperaturer i forhold til, hvad man ellers normalt ville kunne forvente sig i den sidste halvdel af september.

Det siger Martin Lindberg, som mandag morgen er vagthavende meteorolog ved Danmarks Meteorologiske Institut (DMI).

- Det er unormalt. Den maksimale temperatur plejer at være 14-16 grader. Nu får vi altså op mellem 18 og 24 grader, siger meteorologen.

Mandag kan der komme lidt let regn i de vestlige dele af landet, men Martin Lindberg regner stadig med op mod 20 grader og kun let til frisk vind fra syd.

Regnen ser herefter ud til at trække sig, og temperaturerne begynder da også at skyde lidt længere i vejret. Meteorologen forventer op mod 21 grader på ugens anden dag.

- Tirsdag og onsdag bliver det stort set tørt, og der kommer også lidt solskin, siger Martin Lindberg og tilføjer, at jo længere øst på, man kommer i landet, jo mere sol får man formentlig at se.

Onsdag bliver det mellem 18 og 23 grader, mens temperaturen torsdag ser ud til at nå helt op på 24 grader.

Torsdag ser dog ud til at være sidste chance for at komme ud og nyde solen, da det op ad det meste af dagen vil holde tørt.

Som døgnet skrider frem, melder regnen dog formentlig sin ankomst over Jylland, inden et skydække lægger sig over landet og sørger for kedeligt efterårsvejr i weekenden.

- Torsdag kommer der en front ind over landet vestfra, og det bliver skyet med regn de fleste steder, siger Martin Lindberg.

- Så bliver det igen noget køligere.

Fredag bliver det i det store og hele skyet og regnfuldt. Temperaturerne vil dog stadig komme op mellem 15 og 20 grader, fortæller Martin Lindberg.

Om det med weekendens ankomst er tid til at sige endeligt farvel til sensommervejret, er dog for tidligt at sige, siger Martin Lindberg.

- Der kommer nok lidt sol i næste weekend, dog ikke så varmt. Mere normale temperaturer. Længere frem er det fortsat muligt at få kortvarig varm luft. Så der kan godt komme nogle sensommerdage endnu, siger meteorologen.

Danmark har ligesom meget af resten af verden været ramt af ekstremt vejr i år. Forskere peger på, at menneskeskabte klimaforandringer gør vejrfænomenerne mere ekstreme.

Juni måned blev ifølge DMI den mest solskinsrige juni, siden målingernes start i år 1920 med 322,5 soltimer. Det er 40 procent over klimanormalen for juni måned.

Modsat juni var juli ekstremt våd. Her blev der registreret en ny nedbørrekord på 140,8 millimeter, hvilket ifølge DMI er 114 procent over klimanormalen for 1991-2020.

/ritzau/