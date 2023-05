DMI: Sommeren ser ud til at blive mere varm og tør end vanligt

Den danske sommer ser som helhed ud til at blive varmere, tørrere og mere solrig end normalt.

Det skriver Danmarks Meteorologiske Institut (DMI) i en prognose for sommervejret.

Årsagen er, at et dominerende højtryk ser ud til at lægge sig over Nordvesteuropa mellem Skandinavien og Island. Det vil give overvejende tørt, solrigt og varmt vejr.

I perioder er det dog også muligt, at vejret vil byde på regn- og tordenbyger.

Artiklen fortsætter under annoncen

I kortere omgange kan højtrykket nemlig svækkes. Det kan betyde, at vejret vil blive mere ustadigt, og at der kan trække flere skyer og regn- og tordenbyger op over Danmark.

DMI understreger, at der er tale om en langtidsprognose, og at der altid er knyttet en væsentlig usikkerhed til den slags prognoser.

Prognosen skal derfor ses som instituttets bedste bud på vejret de kommende måneders vejr.

/ritzau/