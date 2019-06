DMI varsler: Flere skybrud kan være på vej

DMI advarer om voldsomt vejr, der fredag plager størstedelen af Jylland og Fyn frem til klokken 21.

Voldsomt vejr i form af risiko for lokale skybrud, torden og lynnedslag plager fredag eftermiddag og aften det meste af Jylland og dele af Fyn.

Risikoen for at blive udsat for det voldsomme vejr vil fortsætte frem til klokken 21 fredag, lyder meldingen fra DMI.

DMI forventer, at der kan falde mellem 15 og 25 millimeter regn på blot 30 minutter flere steder.

Lars Henriksen, der er vagthavende hos DMI, fortæller, at vejret er en del værre, end hvad man først forventede.

- Nogle steder har vi oplevet, at der er faldet næsten 12 millimeter regn på ti minutter. Og det er rigtig voldsomt.

- Nede ved Sønderborg er der eksempelvis målt 11,6 millimeter regn, og så oplever vi også en masse torden, siger han.

Lars Henriksen afviser ikke, at uvejret på et tidspunkt vil ramme Sjælland, og opfordrer borgere til at holde øje med vejrmeldingerne.

- Det kraftigste vejr er i de områder, vi lige nu har varslet, og indtil videre er der blot en risiko for lokale skybrud på Sjælland, siger Lars Henriksen.

Borgere i områderne Østjylland, Sønderjylland, Midtjylland og Fyn skal blandt andet være særligt opmærksomme på lavtliggende områder og tilpasse kørselshastigheden til sigtbarhedsen.

DMI opfordrer borgere til at lukke vinduer og døre og søge ly indendørs, hvis man befinder sig i et skybrudsramt område.

