DMI varsler kraftig regn og lokale skybrud lørdag

Stort set hele Danmark skal forberede sig på, at massive mængder regn vil falde i løbet af lørdag eftermiddag og -aften.

Sådan lyder det i et varsel fra Danmarks Meteorologiske Institut (DMI) lørdag formiddag.

Der er risiko for kraftig regn og endda skybrud, som lokalt kan give op til 35 millimeter regn inden for en ganske kort periode.

Nogle steder kan der falde endnu mere.

Artiklen fortsætter under annoncen

Med undtagelse af Bornholm gælder varslet lørdag formiddag hele landet.

Som timerne går, vil det blive mere klart, om øen bliver ramt af uvejret i samme grad, lyder det fra DMI.

- I øjeblikket holder vi øje med en koldfront i Nordsøen, som er på vej mod Danmark, siger Lars Henriksen, vagthavende meteorolog hos DMI.

- I løbet af eftermiddagen rammer den i vest, og så kører den ind over landet. Det er usikkert, hvordan det kommer til at påvirke Bornholm.

DMI definerer et skybrud ved, at der falder mere end 15 millimeter regn inden for en periode på 30 minutter.

Artiklen fortsætter under annoncen

Koldfronten kan også medføre torden.

Lars Henriksen opfordrer folk i alle egne til at tjekke afløb, tagrender og brønde, så man mindsker risikoen for oversvømmelser.

Kraftig regn på kort tid medfører desuden risiko for glatte veje og dermed akvaplaning.

- De fleste ved sandsynligvis, hvilke hensyn de skal tage i en situation med meget vand, siger han.

/ritzau/