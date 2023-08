DMI varsler kraftig regn og skybrud

Det danske ustadige sommervejr ser ud til at fortsætte.

Danmarks Meteorologiske Institut (DMI) varsler om kraftig regn og lokale skybrud lørdag formiddag.

Det skriver instituttet på sin hjemmeside.

Det er særligt den østlige del af Danmark, der bliver ramt af uvejret.

Artiklen fortsætter under annoncen

- I eftermiddag og i aften kan regnen stedvis blive ret kraftig, og lokalt kan der forekomme skybrud, skriver DMI.

Varslingen gælder store dele af Fyn samt Langeland, Sjælland, Lolland og Falster.

Der er desuden udsendt et varsel om risiko for kraftig regn og lokale skybrud for den sydlige og østlige del af Jylland samt det vestligste Fyn.

En risikomelding er den mildeste varsel i DMI's varslingssystem med fire kategorier.

DMI varsel er andet mildeste.

Artiklen fortsætter under annoncen

I starten af ugen hærgede voldsomt vejr med vindstød af stormstyrke, der blandt andet sendte trampoliner flyvende i luften og væltede træer.

Det voldsomme vejr påvirkede både trafikken til vands, til lands og i luften, hvor blandt andet den kollektive trafik var præget af aflysninger og forsinkelser.

Senest har forsikringsselskabet Topdanmark meddelt, at have modtaget 1060 skadesanmeldelser i kølvandet på det uvejr, der ramte Danmark mandag.

/ritzau/