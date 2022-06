DMI varsler mandag lokale skybrud flere steder i landet

Mandag mellem klokken 11 og 18 kan der forekomme lokale skybrud på Sjælland, Fyn, Lolland, Falster og i de sydøst- og østlige dele af Jylland. Det varsler DMI.

Et skybrud er, når der falder mindst 15 millimeter regn på 30 minutter.

Ifølge DMI kan de lokale skybrud på Sjælland følges med hagl og torden.

Varslet skyldes et lavtryk, der passerer ned over Danmark nordvest i kombination med en for årstiden meget kold luft i de højere luftlag, forklarer DMI.

- Vi forventer, at der i løbet af dagen udvikler sig nogle kraftige byger. Lokale regn-, hagl- og tordenbyger, siger vagthavende ved DMI Frank Nielsen.

- Det hænger sammen med, at vi har noget for årstiden meget kold luft liggende i cirka fem kilometers højde, som passerer os i dag. Det giver særligt gode muligheder for, at bygerne kan vokse op.

- Da der ikke er noget vind af betydning, kan de godt ligge og genere det samme område i noget tid.

Når DMI betegner skybrud som lokale, så er der tale om skybrud, der er et par kilometer i længden og bredden.

Derfor kan man ifølge Frank Nielsen på en distance af 10 kilometer risikere at opleve meget forskellige vejr på samme tidspunkt mandag.

Selv om man undgår de lokale skybrud, så kan man stadig risikere at løbe ind i store mængder vand.

- Der kan også være et scenarie, hvor man det samme sted inden for nogle timer får to eller tre byger, der summer sig til mere end 24 millimeter på tre-fire timer, siger Frank Nielsen.

Baseret på radarbilleder og uofficielle målinger mener Frank Nielsen, at der er gode chancer for, at de første skybrud har fundet sted mandag formiddag i det østlige Jylland.

Det er DMI's forventning, at de kraftigste byger vil ramme Sjælland.

Efter klokken 18 forventer DMI, at bygerne bliver svagere eller helt opløses.

/ritzau/