DMI advarer bilister om tæt morgentåge flere steder

Danmarks Meteorologiske Institut (DMI) varsler søndag morgen om tæt tåge.

Særligt mod nord og øst skal man forvente, at den kan holde ved til senere på morgenen.

- Især i Nordjylland kan det ligge til længere end klokken 06.

- Det er noget, man skal være opmærksom på i trafikken, for man kan jo pludselig ikke se noget, siger Bolette Brødsgaard, der er vagthavende meteorolog ved DMI.

Også bilister i Nordsjælland skal være opmærksomme.

- Det gælder også den nordlige del af Sjælland - eksempelvis i Holbæk, ved Hillerød og ved Roskilde, siger Bolette Brødsgaard.

Tågen startede omkring klokken halv tre natten til søndag, hvor den begyndte at tykne til.

- Vi havde regnet med noget dis, men det blev tættere end bare dis. Det er rigtig tåge af den lidt voldsomme slags, siger Bolette Brødsgaard.

Tidligere på morgenen har tågen også præget flere andre dele af landet, men eftersom skyer er begyndt at melde deres ankomst fra syd, letter den gradvist over blandt andet Fyn og Sydsjælland.

Tæt tåge defineres ved, at sigtbarheden kommer under 100 meter. Den opstår ved, at fugten samler sig i luften - og netop nu er luften i Danmark særligt fugtig, forklarer meteorologen.

- Men lige så snart der kommer lidt sol eller varme, fordamper den igen. Det er også det, der sker når skyer kommer ind. Så kommer der lidt omrøring, og så løfter fugten sig.

Selv om sigtbarheden kommer op over 100 meter, kan der dog stadig ligge lidt tåge - nok frem til omkring klokken 7.30, melder meteorologen.

Når skyerne i løbet af dagen har opløst hele tågen, kommer der regn til det meste af landet.

- Så det bliver en våd søndag generelt. Og lidt kølig bliver den også - vi lander på 11 til 13 eller 14 grader, siger Bolette Brødsgaard.

