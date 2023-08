DMI varsler om voldsomt vejr de næste to døgn

I de kommende dage kan det være en god idé at holde ekstra øje med vejrudsigten, før man bevæger sig udenfor, da DMI varsler om voldsomt vejr.

Ifølge DMI betyder varslingen, at store dele af Danmark vil blive ramt af både kraftig regn og af vindstød, der kan nå stormstyrke.

- Det hele skyldes et lavtryk, der ligger nede over Østeuropa, som er på vej mod nord. Og det er egentlig det, der skal drille os de næste to til tre dage, fortæller vagthavende meteorolog ved DMI Lars Henriksen.

Lørdag eftermiddag vil lavtrykket nå Bornholm, hvor der er varslet kraftig regn. Regnen ventes at sprede sig til den nordlige og østlige del af Danmark i løbet af natten til mandag.

- Bornholm ser ud til at få en masse vand, og vi har et varsel ude, der hedder 50 millimeter nedbør. Men ellers er det Sjælland og den nord- og østlige del af Jylland, som kan forvente ganske meget regn, lyder det fra Lars Henriksen.

Den sydvestlige del af Danmark vil ikke mærke lige så meget til regnen, men de fleste steder i landet vil man opleve vindstød, stormende kuling og vindstød af stormstyrke i løbet af både mandag og tirsdag.

- Hen ad mandagen kan det meste af landet blive ramt af vindstød, der måske vil nå stormstyrke. Især vil Sjælland og Nord- og Østjylland blive ramt af både regn og vind, fortæller Lars Henriksen.

I varslerne bliver man også gjort opmærksom på eksempelvis risiko for våde vejbaner, væltede træer og andre ting, man skal være opmærksom på, før man bevæger sig udenfor de næste par dage.

Ifølge DMI er der dog en lille chance for, at prognoserne når at ændre sig.

- Tingene kan godt ændre sig det næste halve døgns tid med nogle ændringer i varslerne, da et lavtryk kan være en smule sværere for prognoserne at fange, fortæller Lars Henriksen.

/ritzau/