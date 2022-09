DMI varsler omskifteligt efterårsvejr i den kommende weekend

Hvis man har planer om at bevæge sig ud i det danske land i løbet af weekenden, skal man forberede sig på omskifteligt efterårsvejr.

Det siger Mette Wagner, der er vagthavende meteorolog hos DMI.

- Denne weekend vil både byde på sol, regn og skyer i de fleste egne af landet.

Fredag starter det derimod med nogen sol mod øst. Men i den vestlige del af landet vil man opleve en koldfront, der langsomt bevæger sig ind over Jylland.

- Skyerne har allerede lagt sig som en dyne hen over det jyske, siger hun omkring klokken 6 fredag morgen.

Koldfronten vil passere landet i løbet af weekenden. Den er relativt svag og svækkes på sin vej mod øst.

Temperaturerne vil ligge omkring 12-17 grader i løbet af weekenden.

Lørdag skal man forvente, at det bliver overskyet i den østlige del af landet, mens Jylland flere steder kan komme til at se solen vise sit ansigt.

- Lørdag byder i den østlige del af landet på skyer og formentlig nogle mindre byger, siger Mette Wagner.

Søndag er det igen den vestlige del af landet, som vil have flest solskinstimer. Mod vest kan der atter komme byger.

Det meste af landet ser ud til i store træk at slippe for blæsevejr. Fra fredag kommer vinden til at være svag til jævn, men den kommer til at aftage natten til lørdag.

Danskerne skal også begynde at forberede sig på, at de fleste af døgnets timer vil være mørke.

Fredag er det nemlig efterårsjævndøgn. Det er dagen, hvor dag og nat siges at være lige lange.

Hermed er sommeren officielt gået på hæld, og efteråret med dets knitrende blade og den dertilhørende varme kakao er varslet.

Efteråret vil nu vare helt frem til vintersolhverv mod slutningen af december.

