Vejret bliver formentligt "råt og ubehageligt", når årets første snestorm ventes at ramme onsdag, siger DMI.

DMI varsler op mod 20 centimeter sne for Jylland og Sjælland

Danmarks Meteorologiske Institut (DMI) har opjusteret en prognose om snestorm i Nordjylland og dele af Sjælland onsdag til et regulært varsel.

Det vil sige, at DMI er mere sikker på, at det kommer til at ske. Det siger Mette Zhang, som er vagthavende meteorolog hos DMI.

Hun siger, at de forventer, at der vil falde mellem 10-20 centimeter tøsne, og at det bliver blæsende med frisk vind til kuling. Det vil foregå i eftermiddags- og aftentimerne.

- Det kommer til at føles rigtig råt og ubehageligt, siger Mette Zhang.

Det er et lavtryk, der ligger over den vestlige del af Nordsøen, som er årsag til det ventede uvejr.

Onsdag ventes det at bevæge sig fra vest hen over Danmark, og det bringer en masse nedbør over store dele af landet.

I Nordjylland og Nordsjælland vil det forventeligt falde som sne. For resten af landet vil der falde regn.

Samtidig forventer DMI, at der vil være en vind på mere end ti meter i sekundet.

- Det opfylder lige kriterierne for det, vi kalder snestorm, siger Mette Zhang.

Der er også risiko for snefygning, men eftersom temperaturerne forventes at ligge omkring frysepunktet, kan der i højere grad blive tale om sne i den "tunge og våde ende", siger Mette Zhang.

Hun tilføjer, at der er en risiko for, at det udvikler sig i løbet af det næste døgn og bliver værre - eller at det går helt i sig selv igen.

- Det kan vi ikke helt udelukke. Det kan også være, at det bliver en storm i et glas vand, hvis man må sige det på den måde.

- Det afhænger meget af, hvilken bane det her lavtryk tager. For går det lidt nordligere, så får vi nok mere regn og knap så meget sne. Og går det sydligere, kan det blive mere sne og mindre regn, siger den vagthavende meteorolog.

Under alle omstændigheder vil det formentlig blive glat, og derfor opfordres både bilister og cyklister til at være ekstra opmærksomme. Nogle steder skal man også forvente længere rejsetid, lyder vurderingen fra DMI.

Det er ikke usædvanligt, at der falder sne i begyndelsen af vinteren.

- Det forekommer. Det er selvfølgelig ikke hvert år, at der falder sne, og derfor er det naturligvis heller ikke hvert år, der er snestorm, forklarer Mette Zhang.

/ritzau/