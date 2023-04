DMI: Vi har haft masser af sol - men nu skifter vejret

Der er et vejrskifte i vente den kommende weekend. Det fortæller Mille Jensen, som er vagthavende meteorolog ved Danmarks Meteorologiske Institut (DMI).

- Vi har haft sol i rigtig mange dage i den her uge. Fredag bliver sidste dag med sol. Allerede lørdag kommer skyer ind over landet, og måske endda i Vestjylland kommer der en lille smule regn, siger hun.

- Regnen spreder sig så til resten af landet natten til søndag, som vil stå på regn og byger det meste af dagen, siger Mille Jensen.

Det er et højtryk nord og nordvest for Danmark, der har givet tørt og lunt forårsvejr.

Det højtryk svækkes dog i weekenden, og fra søndag ventes et lavtryk og fronter at nå landet fra vest. Det giver gradvist koldere og mere ustadigt vejr.

Vil man nå at nyde de sidste solstråler, skal man slå til fredag.

- Her bliver det solrigt. Der er ikke så meget mere at sige til det. Temperaturen bliver op til 16 grader - måske lidt højere, måske lidt lavere ved nogle kyster, siger Mille Jensen.

Lørdag starter også solrig, men bliver efterhånden mere skyet. Temperaturerne bliver her mellem 11 og 18 grader.

- Her bliver det skyet og med regn og byger. Man kan være heldig at se et enkelt solstrejf engang imellem, siger Mille Jensen.

Temperaturerne bliver her op til 15 grader.

I næste uge er der mandag udsigt til sol og spredte byger, mens tirsdag kan byde på hagl eller slud. Her bliver vinden jævn til hård fra vest og nordvest - ved nogle kyster kuling.

