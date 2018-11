Dobbelt så mange har søgt om bredbåndsmillioner

Trods rekordstor bredbåndspulje er der indløbet ansøgninger om flere penge, end der er til rådighed.

Det er svært at undvære en ordentlig internetforbindelse, og formentlig derfor er der også rift om den bredbåndspulje på 110 millioner kroner, som uddeles inden nytår.

Ansøgningsfristen er udløbet, og på energi-, klima- og forsyningsminister Lars Christian Lilleholts (V) bord ligger der 137 ansøgninger om tilskud til en kraftigere internetforbindelse.

Det er næsten en fordobling i forhold til sidste år, og ansøgningerne omfatter i alt cirka 6000 adresser.

Nogen af dem må dog forberede sig på et afslag, for der er i alt søgt om 150 millioner kroner.

- Ansøgningerne kommer fra lokalområder og landdistrikter, hvor der virkelig er et behov for at komme på en bredbåndsforbindelse, og hvor teleoperatørerne ikke kommer.

- Det viser, at det har haft en effekt, at vi ændrede forudsætningerne for at komme i betragtning til puljen, så den var forbeholdt områder uden for de største byer, siger ministeren.

For at få del i puljen skal man bo i et sammenhængende område, hvor der ikke er adgang til en downloadhastighed på mere end 10 Mbit per sekund.

Samtidig skal man ikke have udsigt til, at markedet kan levere bedre dækning inden for de kommende tre år.

- Skal man have mulighed for at bo og arbejde i hele Danmark, så er et af kravene, at der er en tilstrækkelig bredbåndsforbindelse.

- Derfor har det været et vigtigt fokusområde for regeringen at skaffe bredbånd til alle, og derfor vil vi fortsætte med at udbygge infrastrukturen.

- Det sker blandt andet, når vi udbyder nye mobilfrekvenser, hvor vi også lægger vægt på, at der skal være tilstrækkelig datakapacitet, siger Lars Christian Lilleholt.

Hele 64 af de 137 ansøgninger stammer fra Region Sjælland, mens Region Syddanmark står for 40 af ansøgningerne. Kun 12 projekter i Region Hovedstaden har bedt om penge.

Også i 2019 har regeringen foreslået af afsætte 100 millioner kroner på finansloven.

Når puljen i år er lidt større, skyldes det, at man har lagt ubenyttede midler fra de to foregående puljer oveni.

