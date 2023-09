Dobbelt så mange mænd som kvinder havde ingen lægekontakt i 2022

Langt flere mænd end kvinder havde ikke kontakt til en læge sidste år.

I 2022 havde 19,9 procent af mænd over 18 år ikke kontakt til en læge. For kvinder var det 8,5 procent.

Det viser tal for borgernes kontakt til praksissektoren fra Danmarks Statistik.

En kontakt er et besøg hos lægen eller et hjemmebesøg. Det kan også være en konsultation hos lægen eller over telefonen.

Det samme billede tegner sig hos Sampension. Her er de mandlige kunder også mindre tilbøjelige til at bruge deres sundhedsordning, siger sundhedschef Nicoline Rosenlund.

I værste fald kan det betyde, at symptomer på livstruende sygdomme opdages for sent, siger hun.

- Men det kan også have alvorlige konsekvenser, hvis man for eksempel ikke i tide opsøger hjælp for ondt i ryggen eller stress. For så kan problemerne udvikle sig til det værre, hvilket både forringer livskvaliteten og samtidig øger risikoen for længerevarende sygdom og i sidste ende førtidspension, lyder det i en skriftlig kommentar.

Men hos Danica Pension har man haft succes med online sundhedstilbud.

Her har det siden 2021 været muligt at få hjælp online af en læge, psykolog eller diætist via for eksempel mobil eller computer. Der er adgang til lægerne om aftenen og i weekenden.

Mænd står for 58 procent af alle lægekonsultationer, oplyser pensionsselskabet.

- En af grundene til, at vi i høj grad er lykkedes med at komme i kontakt med mænd med vores nye sundhedsløsninger, er, at det er simpelt og kun kræver få klik, vurderer direktør for sundhedsudvikling i Danica Pension Camilla Thind Sunesen.

Overordnet viser tallene fra Danmarks Statistik, at hver person i befolkningen i gennemsnit havde 10,6 kontakter til praksissektoren sidste år.

Borgere over 60 år står for de fleste kontakter med gennemsnitligt omkring 17 om året. Borgere under 30 år har mindst kontakt med et gennemsnit på omkring otte kontakter.

Tallene viser desuden, at personer mellem 30 og 59 år, som lever i et parforhold med hjemmeboende børn, har færre kontakter til praksissektoren end enlige og par uden hjemmeboende børn.

Personer i parforhold med hjemmeboende børn havde i gennemsnit ni kontakter til praksissektoren i 2022.

Blandt kvinderne var det de enlige uden hjemmeboende børn, der med 14,2 kontakter per kvinde havde flest kontakter.

Blandt mændene var det de enlige med hjemmeboende børn, der med 8,2 kontakter pr. mand havde flest kontakter.

Statistikken omfatter alene praksissektoren, noterer Danmarks Statistik.

Skolelæge, børne- og ungdomstandpleje, skadestuebesøg og hospitalsindlæggelser indgår dermed ikke. Det gør medicintilskud og rejsesygeforsikring heller ikke, skriver statistikmyndigheden.

