Dobbelt så mange tjekker boligoplysninger efter fejltilskud

Antallet af boligejere, der kontrollerer oplysninger om deres ejendom i Bygnings- og Boligregistret (BBR), er mere end fordoblet siden sidste år.

Det oplyser Vurderingsstyrelsen i en pressemeddelelse.

Siden nytår har flere end 921.000 boligejere besøgt registreret. For et år siden var tallet 380.000.

- Det er en meget vigtig udvikling for arbejdet med vurdering af landets ejendomme. Jo bedre BBR-data vi har til rådighed, desto bedre vurderinger kan vi sende til boligejerne, siger underdirektør Claus Houmann.

Styrelsen mener, at udviklingen hænger sammen med, at boligejere er blevet bedre til at kontrollere deres boligoplysninger, efter at der har været stor kritik af kvaliteten af data.

I starten af februar kom det frem, at op mod 10.600 husstande fejlagtigt fik udbetalt varmecheck sidste år. Hver check lød på 6.000 kroner.

De uberettigede udbetalinger fandt sted, fordi oplysninger i BBR-registret var forældede eller forkerte.

Af den grund har styrelsen sendt 660.000 breve til boligejere med opfordring om at tjekke, hvorvidt oplysninger om ens bolig er korrekte.

- Rigtig mange boligejere har fået øjnene op for vigtigheden af, at de får opdateret BBR korrekt, siger underdirektøren.

- Men vi er ikke i mål endnu. Derfor går vi nu aktivt ud med yderligere information.

Styrelsen oplyser, at det er relevant at opdatere sin boligs oplysninger, hvis der eksempelvis er sket udbygning eller skiftet varmekilde.

