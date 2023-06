Dobbelt skybrud rammer Odense og Slagelse

Der er målt dobbelt skybrud i Odense mandag eftermiddag. Her er der faldet 34,2 millimeter på 30 minutter i H.C. Andersen Airport i Beldringe.

Det skriver Danmarks Meteorologiske Institut (DMI) på Twitter.

Et skybrud er defineret ved, at der falder 15 millimeter regn eller derover i løbet af 30 minutter. Et dobbelt skybrud er altså over 30 millimeter på en halv time.

Da skybruddet i Odense var på sit kraftigste, faldt der 26,7 millimeter på ti minutter, skriver DR.

Ifølge mediet er det det kraftigste skybrud målt i Danmark siden juli 2021.

Også i Slagelse er der først på eftermiddagen registreret et dobbelt skybrud. Her er der ifølge DR faldet 30,8 millimeter regn på en halv time.

Med regnvejret følger også kraftige vindstød. Ifølge DR er mandagens foreløbigt kraftigste vindstød målt i Beldringe ved Odense med 23,7 meter i sekundet.

Selv om Danmark de seneste uger har været hårdt plaget af tørke, er det ikke nødvendigvis en god ting, at der pludselig falder så meget regn på kort tid.

Det har sekretariatschef i Danske Beredskaber Bjarne Nisgaard tidligere forklaret til Ritzau.

Jorden har nemlig svært ved at følge med og absorbere de store mængder vand. Derfor får det heller ikke nødvendigvis betydning for beredskabernes vurdering af brandfare rundt om i landet.

- Problemet med meget vand meget hurtigt er, at det preller af på jorden. Så det er egentlig spildt i forhold til brandfare, har Bjarne Nisgaard fortalt.

Op til sankthans blev der mange steder i landet indført afbrændingsforbud, fordi naturen var meget tør, og brandfaren var høj.

Der er fortsat forbud flere steder i landet. Blandt andet i flere kommuner i det vestlige og østlige Jylland samt den nordvestlige del af Sjælland.

Mandagens voldsomme vejr er udløst af en koldfront over Nordsøen, som skal passere landet fra vest mod øst.

I forbindelse med den front kan der komme kraftige byger, skriver DMI. Bygerne kan være med torden, hagl samt kraftige vindstød.

