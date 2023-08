Dobbelt skybrud har ramt Svendborg og Langeland

Lørdagens kraftige regn har resulteret i dobbelt skybrud i det sydfynske område.

Det viser de foreløbige nedbørstal ifølge Danmarks Meteorologiske Institut (DMI) og TV 2 Vejret.

På det sociale medie X skriver DMI, at der på 30 minutter er faldet 37,8 millimeter regn i Rudkøbing på Langeland. Det samme skriver TV 2 Vejret.

Mediet tilføjer dog, at også Svendborg har været ramt af dobbeltskybrud. Her er der faldet 31,9 millimeter regn på en halv time.

Artiklen fortsætter under annoncen

Et skybrud er en realitet, når der falder mere end 30 millimeter regn på 30 minutter.

TV 2 Vejret skriver desuden, at der ifølge Meteorologisk Institut i Norge har været over 17.000 lyn over Danmark lørdag aften.

129 af dem har ramt landjorden, mens resten har været fra sky til sky.

Stort set hele Danmark har været ramt af massive regnmængder lørdag eftermiddag og aften.

Tidligere på dagen lød det fra Lars Henriksen, vagthavende meteorolog hos DMI, at en koldfront i Nordsøen var på vej mod Danmark.

- I løbet af eftermiddagen rammer den i vest, og så kører den ind over landet. Det er usikkert, hvordan det kommer til at påvirke Bornholm, sagde han.

Artiklen fortsætter under annoncen

Desuden opfordrede han til, at man tjekker afløb, tagrender og brønde, så man mindsker risikoen for oversvømmelser.

Kraftig regn på kort tid medfører desuden risiko for glatte veje og dermed akvaplaning.

Akvaplaning opstår, når der er så meget vand på vejen, at der dannes et lag af vand mellem dæk og vej.

Ved akvaplaning reagerer bilen ikke længere, når du drejer på rattet, og man mister dermed vejgrebet.

- De fleste ved sandsynligvis, hvilke hensyn de skal tage i en situation med meget vand, sagde han.

/ritzau/