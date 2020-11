Døde mink bliver til fjernvarme rundt om i landet

Fødevarestyrelsen har lavet en aftale med 11 anlæg, som skal brænde døde mink og omdanne dem til fjernvarme.

Den næste tid vil der blive aflivet op mod 17 millioner mink, og flere af dem vil ende med at blive brændt og omdannet til fjernvarme.

Det oplyser Fødevarestyrelsen til Fagbladet 3F.

Ifølge Henning Knudsen, enhedschef og talsmand om mink i Fødevarestyrelsen, er der indgået aftale med i alt 11 kommunale anlæg om at forbrænde aflivede mink.

- Fire af dem ligger i Jylland. De resterende syv anlæg ligger på Sjælland og Fyn, siger Henning Knudsen til Fagbladet 3F.

- Det er vi meget taknemmelige for, da det betyder, at vi kan sende 300 tons flere døde mink til forbrændingsanlæg rundt omkring i landet hver dag, end vi har kunnet hidtil.

Normalt ender er det firmaet DAKA, der modtager og forbrænder døde mink efter pelsning. Det er nemlig noget, firmaet har specialiseret sig i.

Men fordi regeringen har besluttet, at alle mink skal aflives på én gang for at forsøge at forhindre smittespredning af en særlig muteret art af coronavirus fra mink, bliver omfanget for stort for DAKA, der har sit hovedsæde i Jylland.

Derfor har Fødevarestyrelsen indgået aftale med 11 kommunale forbrændingsanlæg på tværs af Danmark, heraf flest på Sjælland og Fyn, som skal tage imod flere millioner aflivede dyr.

- De fleste dyr vil blive kørt til den nærmeste forbrænding.

- Men selv om dyrene skal fragtes længere, er der ingen risiko. Der er tale om ikke-smittede dyr, og de fragtes efter reglerne for animalske biprodukter.

- Det betyder, at chaufføren og transportmidler skal være godkendt til transporterne. Og at containerne bliver rengjort bagefter, siger Henning Knudsen.

Torsdag aften har regeringen præsenteret en række nye tiltag i syv kommuner i Nordjylland, der skal reducere smittespredningen.

Det skal ses i lyset af fundet af den muterede art af coronavirus.

På samme pressemøde har regeringen sagt, at man vil kompensere minkavlerne økonomisk for aflivningen af deres mink.

Det er dog endnu usikkert, hvor stor en kompensation de kan de frem til. Det afhænger af en drøftelse med Folketingets partier, fortæller erhvervsminister Simon Kollerup (S).

/ritzau/