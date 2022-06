Døde havfugle tjekkes for fugleinfluenza der også hærger om sommeren

De seneste dage er der blevet observeret et usædvanligt stort antal døde havfugle langs den jyske vestkyst.

Fødevarestyrelsen undersøger nu, om fuglene er døde af fugleinfluenza, oplyser veterinær udviklingschef Sten Mortensen.

- Det er bestemt en mulighed, at de er døde af fugleinfluenza og derefter skyllet i land på vestkysten. Det prøver vi nu at få undersøgt, og derfor sørger vi for, at der bliver samlet døde suler ind langs vestkysten.

Ifølge Dansk Ornitologisk Forening er det sandsynligvis et udbrud af fugleinfluenza i en stor sulekoloni ud for Skotlands østkyst, der har taget livet af fuglene.

Artiklen fortsætter under annoncen

- Eftersom det er den sygdom, der florerer i hele Nordsø-området, så er det så godt som sikkert, siger biolog Knud Flensted.

Sten Mortensen forklarer, at op mod 20 døde suler vil blive analyseret på laboratoriet, så det kan afklares, om de er døde grundet fugleinfluenza.

Tidligere var fugleinfluenza ellers mest udbredt om vinteren. Men nu ser det ifølge udviklingschefen ud til, at virusset også huserer om sommeren.

- Fugleinfluenza ses allermest i vilde fugle om vinteren, i forbindelse med store flokke af gæs og ænder fra Arktis, der overvintrer i Vadehavet og Østersø-regionen.

- Men nu er det blevet sådan, at vi engang imellem også kan finde fugleinfluenza om sommeren. Det er blevet den nye normal, siger Sten Mortensen.

Han forklarer, at man holder nøje øje med udbredelsen af virusset, fordi det kan få konsekvenser for danske fjerkræavlere.

- Jo mere fugleinfluenza, der er i vilde fugle omkring der, hvor der holdes fjerkræ, jo større er risikoen.

- Derfor følger vi nøje med i, hvordan det går med positivprocenten i de vilde fugle for at se på, om det skal have indflydelse på vores risikovurdering, siger han.

Frem til maj skulle fjerkræ være lukket inde eller gå under en form for overdækning. Det krav blev ophævet 4. maj, og det er også tilladt igen at tage til fjerkræudstillinger med sine dyr.

Man skal dog stadig fodre og vande fjerkræ indendørs.

Hvis man observerer døde fugle i naturen, kan man indberette fundet via appen FugleinfluenzaTip, som Fødevarestyrelsen har udviklet.

/ritzau/