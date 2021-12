Dødfødsler som følge af covid-19 stiger

I det seneste halvår er der sket flere covid-19-forårsagede dødfødsler end hele året forinden.

Det skriver Ugeskriftet, som udgives af Lægeforeningen.

Mellem 1. juni og november har der været 11 dødfødsler som følge af covid-19-infektioner.

I perioden marts 2020 til marts 2021 var der således bare fire dødfødsler som følge af covid-19-infektion.

Annemette Wildfang Lykkebo, som er formand for Dansk Selskab for Obstetrik og Gynækologi, siger, at Delta-varianten af coronavirus ligesom for alle andre er mere farlig for gravide.

- Data fra England har hele tiden vist, at der ved smitte var en øget risiko for at få et dødt barn, men det har vi ikke kunnet genfinde i Danmark. Før nu, siger hun til Ugeskriftet.

Hun understreger, at de fleste gravide har milde forløb med coronavirus.

Ifølge tal fra Sundhedsstyrelsen er det kun 57 procent af gravide, der er vaccineret, skriver Ugeskriftet. Til sammenligning er 76 procent af den generelle befolkning færdigvaccinerede, viser tal fra Statens Serum Institut.

Annemette Wildfang Lykkebo håber, at gravide i højere grad vil lade sig vaccinere.

- Vaccinen dækker ikke 100 procent, men man får et mildere sygdomsforløb. Og jeg synes, at der er så meget smitte derude, at jeg bliver bekymret på de gravides vegne. Det er alvorligt, og jeg håber, de gravide forstår det, siger hun.

I det første år efter pandemiens indtræf i Danmark var der cirka 1900 smittede gravide. Af dem havde 5,5 procent behov for indlæggelse på grund af svære sygdomsforløb. Det er lægernes opfattelse, at de fire børn, som blev dødfødt i perioden, havde overlevet, hvis ikke moren havde haft covid-19.

Fra juni 2021 til november var der ud over de 11 dødfødsler 14, som havde behov for iltbehandling, mens syv havde behov for indlæggelse på intensiv. Det fremgår ikke af Ugeskriftets artikel, hvor mange smittede gravide der var i denne periode.

/ritzau/