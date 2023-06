Dødsannoncer ser i dag anderledes ud end tidligere. Men traditionen for dem holdes i hævd

For 50 år siden indeholdt en dødsannonce stort set altid afdødes jobtitel eller rolle i familien. Traditionen for at gøre opmærksom på dødsfald blandt dem, man kar kær, holdes endnu i hævd, men i dag forfatter de efterladte i højere grad dødsannoncerne på sociale medier