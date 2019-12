Som den første siden Anden Verdenskrig er Svend Lings smidt ud af Lægeforeningen. Den pensionerede læge er dømt for at have hjulpet patienter til at dø. Selv kalder Lings ekskluderingen dobbeltmoralsk. Det Etiske Råd efterlyser nuancer i debatten og kalder på større viden om lindrende behandling til uhelbredeligt syge