Den tidligere læge Svend Lings er allerede dømt for at medvirke til selvmord. Onsdag var han for retten endnu engang

Dødshjælpslægen Svend Lings var onsdag i retten, tiltalt for at have medvirket til to personers selvmord. Dommen afhænger af, om Lings konkret og specifikt har vejledt dem