Dømt læge fortsætter hjælp til selvmord, regeringen vil bygge pigtrådshegn og mure om Europa, og Mette F.'s optimisme møder kritik

Godmorgen,

Torsdagens Morgensamling starter på forsiden af Kristeligt Dagblad. Her kan man læse, at den dømte læge Svend Lings fortsætter sin praksis med at hjælpe patienter til selvmord. Det kan Kristeligt Dagblad i dag dokumentere via en e-mailkorrespondance mellem Svend Lings og en kvinde, som han selv har tilsendt avisen. I korrespondancen hjælper Lings den ældre kvinde med at planlægge hendes selvmord ved både at rådgive om og købe medicin til kvinden, så hun kan ende sit liv.

I 2019 stadsfæstede Højesteret en dom over Svend Lings på 60 dages betinget fængsel for medvirken til to selvmord og et selvmordsforsøg. Han er ekskluderet af Lægeforeningen, og ligeledes er han blevet frataget sin autorisation. Hans gentagne handlinger "skriger til himlen" og støder vores retsfølelse, mener formanden for Det Etiske Råd.

Chefredaktør Erik Bjerager har i dagens avis skrevet leder om sagen. Læs med her.

Regeringen vil bygge pigtrådshegn og mure om Europa

Grænsehegn skal være en del af dansk og europæisk udlændingepolitik. Det mener udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfaye (S). I interviews til Berlingske og Jyllands-Posten uddyber ministeren sin ros af Ungarns brug af grænsehegn under flygtningekrisen i 2015.

"Det er en replik til dem, der siger: ”Lad være med at bygge mure. Send nødhjælp”. Så siger jeg: Send nødhjælp. Og byg mure."

Flere lande er allerede i gang med opførelsen af både mure og hegn. Både Spanien og Ungarn har benyttet begge slags mod strømme af migranter og flygtninge. Litauen er i gang med opførelsen af et over 500 kilometer langt grænsehegn mod Hviderusland, og Grækenland har netop færdiggjort en 40 kilometer lang og fem meter høj mur til Tyrkiet.

Mathias Tesfaye kalder det en nødvendighed og socialdemokratisk politik.

Coronakrisen gav flere voksne hænder i daginstitutioner

Fra flygtningekrisen til coronakrisen - og en positiv følgevirkning af sidstnævnte. Ifølge nye tal fra Danmarks Statistik var der i Danmarks vuggestuer i 2020 2,9 børn per voksen og 5,8 børn per voksen i børnehaverne. I forhold til 2019 er det en lille fremgang, da tallene dengang lå på henholdsvis 3,1 og 6,1 børn per voksen.

Tallene i 2020 var dog præget af coronaepidemien, hvor det var nødvendigt med et øget antal pædagoger og medhjælpere, så dagsinstitutionerne kunne leve op til sundhedsmyndighedernes retningslinjer for vuggestuer og børnehaver.

Elisa Rimpler, der er formand for pædagogernes fagforening, BUPL, mener, at resultatet ikke siger meget om, hvor langt vi reelt er nået med de første 500 millioner kroner til minimumsnormeringer, da det har været midlertidige ansættelser under coronakrisen. Det fortæller hun i en pressemeddelelse.

Mette Frederiksens USA-optimisme møder kritik

Som gårsdagens Morgensamling kunne berette havde Mette Frederiksen (S) under FN's generalforsamling i New York mange rosende ord med på vejen til USA's præsident Joe Biden. Nu møder noget af hendes optimisme kritik fra både Venstre, Radikale og SF. Statsministeren har en helt anden analyse af USA’s udenrigspolitik end de andre partier, lyder det i Politiken.

Statsministeren har ifølge avisen irettesat europæiske kollegaers utilfredshed med den amerikanske regerings egenrådighed i tilbagetrækningen fra Afghanistan. Hun oplever Biden som loyal over for den transatlantiske alliance, siger hun til Politiken.

SF’s udenrigsordfører, Karsten Hønge, kalder det for "blåøjet" altid at ville være USA's bedste ven, og Radikale Venstres Martin Lidegaard siger, at Mette Frederiksen giver "et negativt signal" til de europæiske allierede.

Nej tak til statue af gravid kvinde foran Marmorkirken

Fra New York til København. For herhjemme vil kunstneren Suste Bonnén give de 14 statuer af berømte mænd rundt om Marmorkirken i København selskab af en 5,5 meter høj statue af en gravid kvinde. Statuen, der bærer navnet "Opstandelsen", skal være med til at højne moderskabet og fødslens betydning, ligesom vi har fejret mænds bedrifter gennem tiden, fortæller kunstneren til P1 Morgen.

Det ser Mikkel Wold, der er sognepræst ved Marmorkirken, dog ikke som nogen god idé.

"Det her forslag er ikke velplaceret efter min opfattelse. At sige at den har noget at gøre med opstandelsen er misforstået," skriver han i en kommentar til P1 Morgen.

Teknik- og Miljøudvalget i Københavns Kommune skal nu træffe en beslutning om, hvorvidt statuen skal opstilles ved Marmorkirken eller ej.

Taxaer kan bruges til andet end transport

Dagens Morgensamling slutter i Thailand. Her har man nemlig fundet en løsning på, hvordan hundredevis af taxachauffører forsat kan få mad på bordet, efter efterspørgslen på taxaer er dalet massivt under coronapandemien.

De lader forsat deres biler holde parkeret, men bruger dem nu til mini-køkkenhaver. Det er da at tage genanvendelighed til helt nye højder!

