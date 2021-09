Dømt læge fortsætter praksis med hjælp til selvmord

Tidligere læge Svend Lings er dømt i by-, lands- og Højesteret for at medvirke til selvmord. Han er ekskluderet af Lægeforeningen, og han er frataget sin autorisation som læge. Alligevel kan Kristeligt Dagblad i dag dokumentere, at han fortsætter sin praksis med at rådgive personer om, hvordan de kan tage livet af sig selv, og at han lige nu er ved at hjælpe en ældre kvinde med at planlægge hendes selvmord.