Et stort antal familiemedlemmer var mødt op til dom om landsforræderi om tilslutning til Islamisk Stat.

Dømt for terror i retten: Så siger jeg tak for i dag!

Stemningen var speciel i et retslokale onsdag aften. Godt 25 familiemedlemmer og venner var mødt op for at overvære domsafsigelsen i en sag om terror og landsforræderi. Der var gensynsglæde og store smil.

- Det er fandme længe siden, sagde den 33-årige Jacob El-Ali og smilede rundt til de mange ansigter bagest i lokalet.

Han var tydeligvis overvældet over den sympati, han blev mødt med. Er det Younes, er det Mahmud?

- Det er godt at se jer!

Et par kvinder reagerede med "i lige måde".

- Vi er glade for, at du har det godt i hvert fald, sagde en ung mand.

Den 33-årige opholdt sig i Syrien fra 2013. I mere end fire år begik han forskellige forbrydelser. Han tilsluttede sig Islamisk Stat, affyrede granater mod en helikopter, billigede terror på Facebook og forsøgte at hverve en anden fra den københavnske vestegn.

I et tidligere retsmøde har forsvareren, advokat Mette Grith Stage, slået på, at hendes klient har angret.

Da han tog afsted, var han en helt anden. Han led at vrangforestillinger. For eksempel var han overbevist om, at hans mor ville forgive ham.

- Dengang jeg rejste derned, var jeg i en helt anden psykisk tilstand, har Jacob El-Ali forklaret.

Han var røget ud i kriminalitet og var blevet taget med et skydevåben, da han besluttede sig for at tage til Syrien. Meget religiøs var han ikke. Nærmest tilfældigt blev han en del af Islamisk Stat, har han fortalt.

Snakken i retslokalet skulle foregå på dansk, formanede en betjent de tilstedeværende. Og der måtte ikke være berøringer.

Dommeren fortalte, hvorfor han var nået frem til fængsel i 14 år, og da retsmødet var ved at være slut, tog den 33-årige ordet igen. Han smilede:

- Så siger jeg tak for i dag!

