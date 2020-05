Døende kræftpatienter har svært ved at få besøg på Herlev Hospital

Kun hvis kræftpatienten ventes at dø inden for to dage, kan pårørende komme på besøge på Herlev Hospital.

For at undgå spredningen af coronavirus er de danske hospitaler blevet pålagt en lang række retningslinjer.

På Herlev Hospital betyder det blandt andet, at pårørende ikke kan besøge en døende patient på kræftafdelingen, hvis vedkommende har mere end to dage tilbage at leve i.

Det bekræfter vicedirektør på Herlev Hospital Jan Toftholm over for Berlingske, der også bringer Paprika Freya Søndergaards beretning om, hvordan hun blev nægtet at besøge sin kræftsyge mand.

30. april indstillede lægerne behandlingen af hendes mand, da tarmfunktionen var sat ud af kraft. Alligevel fik hun nej til at besøge ham.

Manden er uhelbredeligt syg med kræft i bugspytkirtlen, men Paprika Freya Søndergaard kunne stadig ikke få lov at besøge ham.

- Jeg spurgte specifikt, om han ikke var at betragte som kritisk syg, når de opgav behandlingen. Svaret var, at man først er kritisk syg, når der er et døgn eller to tilbage at leve i, siger hun til Berlingske.

Dagen efter beskeden valgte ægteparret, at manden skulle flyttes på hospice, så de igen kan se hinanden.

Vicedirektør på Herlev Hospital Jan Toftholm forholder sig ikke til den konkrete sag, men han siger til Berlingske, at det er et styrende princip på kræftafdelingen, at pårørende kun kan komme på besøg, hvis patienten højst har et til to døgn tilbage at leve i.

18. marts pålagde Styrelsen for Patientsikkerhed landets regionsråd, kommunalbestyrelser og privathospitaler at forbyde besøg.

Forbuddet gælder dog ikke i kritiske situationer. Det formuleres som "uopsætteligt besøg hos en kritisk syg eller døende person" i påbuddet fra Styrelsen for Patientsikkerhed.

Sundhedsminister Magnus Heunicke (S) anerkender, at mange ikke kan besøge deres nærmeste. Han siger til Berlingske, at det er en svær afvejning.

- Det er ulykkeligt både for de syge og de pårørende. Der findes ikke nogen god løsning på det her.

- Det er nogle af vores mest svækkede patienter, og det er virkelig vigtigt, at man gør alt, hvad man kan, for at forhindre Covid-19 i at blive spredt på sådan en afdeling, siger ministeren til Berlingske.

