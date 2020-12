Døgnåbent center med gratis lyntest åbner torsdag i Odense

Det bliver muligt at få en hurtig coronatest døgnet rundt i nyt Falck-testcenter i Odense fra torsdag.

Det bliver muligt at få taget en lyntest for coronavirus på alle tider af døgnet, når Falck senere på ugen åbner et døgnåbent testcenter.

Centret bliver stort, kommer til at ligge i Odense Congress Center, og det slår dørene op torsdag, fortæller ambulancedirektør i Falck Jørgen Mieritz.

- Vi har prøvet at se, hvor mange der står i kø de forskellige steder.

- Derfor vil vi gerne i Odense Congress Center give mulighed for, at borgerne kan komme hele døgnet og blive testet og dermed undgå lange køer, siger han.

Hvis der viser sig at være efterspørgsel på test døgnet rundt, vil Falck formentlig gøre et testcenter i hver af landets fem regioner døgnåbent.

/ritzau/