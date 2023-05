Dokumentar afslører nye detaljer om skandaleombrust kirke

Velkommen til Morgensamling på denne regnfulde tirsdag, hvor vi blandt andet skal berøre en række kirkelige konflikter. Dog starter vi med at tage et kort smut til Bruxelles.

Gennem tredive år har forsvarsforbeholdet holdt Danmark fra at deltage i det europæiske forsvarssamarbejde. Men nu er det slut.

De europæiske forsvarsministre mødes i dag i Bruxelles, og her forventes Danmark officielt at træde ind i Det Europæiske Forsvarsagentur og Det Permanente Strukturerede Samarbejde, som det blev besluttet ved en folkeafstemning sidste år.

Kan vi sende kampfly til Ukraine?

Ruslands invasion af Ukraine var en af hovedårsagerne til, at forsvarsforbeholdet blev afskaffet. Krigen har nemlig skabt en sjælden enighed i dansk politik. Men diskussionen om, hvorvidt Danmark bør bidrage med F-16-kampfly til Ukraine, kan gøre en ende på harmonien.

Spørgsmålet risikerer nemlig at bringe opdelingen mellem de fredssøgende "duer" og de oprustningsglade "høge" tilbage, som udenrigskommentatoren i nærværende avis skriver i denne analyse.

Menighedsråd blev aldrig orienteret om klager over domprovst

Det er ikke kun på Christiansborg, at konflikten ulmer. Det vakte opsigt, da den aarhusianske domprovst Gerda Jessen for nylig valgte at stoppe efter blot to og et halvt år i provstiet. Og nu er der nyt i sagen.

Aarhus Domkirke. Foto: Morten Rasmussen/Biofoto/Ritzau Scanpix.

Tre menighedsrådsformænd og tre præster henvendte sig til biskop Henrik Wigh-Poulsen med en bekymring over Gerda Jessen, inden hun sagde op. Men selvom henvendelsen var underskrevet med præsternes og menighedsrådsformændenes titler, så kan Kristeligt Dagblad nu afsløre, at i hvert fald to af de tre menighedsråd, hvis oplevelser med domprovsten ellers nævnes i brevet, aldrig blev formelt orienteret om, at der var sendt en henvendelse til biskoppen. Og det er for dårligt, lyder det fra en forvaltningsekspert i dagens avis.

Nye afsløringer i Hillsong-dokumentar

Den danske folkekirke er ikke den eneste, der er leveringsdygtig i konflikter. Den australske megakirke Hillsong har i de seneste år blødt medlemmer efter en række skandaler – og nu risikerer en ny dokumentar at gøre ondt værre. I dokumentaren bliver kirken blandt andet beskyldt for køns- og racediskrimination samt for at have forsøgt at skjule seksuelle overgreb fra Hillsong-stifteren Brian Houston, som sidste år måtte trække sig.

Dokumentarens store tilløbsstykke er dog, at pastor Carl Lentz, som tidligere var en af kirkens største profiler, giver sit første offentlige interview. Carl Lentz var med til at stifte kirkens amerikanske afdeling i 2010, mens hans karriere sluttede med et brag, da en række sexskandaler førte til, at han mistede sit præsteembede i efteråret 2020.

Ifølge Washington Post lægger dokumentaren blandt andet op til, at fyringen af Carl Lentz var et hævnangreb orkestreret af kirkens stifter Brian Houston.

“Alkohol dræber”

Mange steder i verden udstyrer man cigaretpakker med advarsler om, hvor usundt det er at ryge. Nu vil Irland give alkoholen den samme behandling. Det skriver Sky News.

Den irske sundhedsminister, Stephen Donnelly, har erklæret, at disse advarsler fra 2026 skal pryde flaskerne for at råbe forbrugerne op om de farer, der lurer ved at nippe til alkoholen. Etiketterne vil blandt andet indeholde oplysninger om farerne ved at drikke under graviditet, potentielt dødelige kræftformer og risikoen for leversygdomme.

En række EU-lande har allerede kritiseret tiltaget. I Italien blæser landets største landbrugssammenslutning, Coldiretti, til angreb på initiativet, som ifølge foreningen “udgør en farlig præcedens, da det kan åbne for anden lovgivning, der kan påvirke forbrugernes valg i negativ retning.”