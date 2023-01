Dom i Messerschmidt-sag bliver ikke anket

DF-formanden blev for to uger siden frifundet for anklager om misbrug af EU-midler og dokumentfalsk.

Anklagemyndigheden har besluttet ikke at anke frifindelsen af Dansk Folkepartis formand, Morten Messerschmidt.

Det oplyser Morten Messerschmidt selv til Ritzau, efter at han tirsdag eftermiddag har talt med sin advokat.

Samme melding kommer fra anklagemyndigheden.

DF-formanden blev for to uger siden i Retten på Frederiksberg frifundet for anklager om EU-svig og dokumentfalsk.

- Jeg har jo gået hen over både jul og nytår med en bevidsthed om, at det kunne være, at sagen skulle køre i landsretten. Det har da tynget at skulle gå med det, siger Morten Messerschmidt.

- Men nu kan jeg endelig glæde mig over at Meld- og Feld-sagen er endegyldigt lukket. Både for mig og min familie, men jo også for Dansk Folkeparti. Det er efter mere end syv år selvfølgelig både rart og en lettelse.

Anklagemyndighedens beslutning kommer efter en nærlæsning af dommen.

- Beslutningen bygger blandt andet på en gennemgang af dommens præmisser og sagens beviser samt sagens forløb – ikke mindst forløbet efter tiltalerejsningen, der førte til to hovedforhandlinger i byretten, siger statsadvokat Jens-Christian Bülow fra Statsadvokaten for Særlig Kriminalitet, i en pressemeddelelse.

Morten Messerschmidt var i august sidste år blevet idømt seks måneders betinget fængsel i den såkaldte Meld- og Feld-sag.

Messerschmidt mente, at dommeren var inhabil. Landsretten gav senere Messerschmidt medhold i, at der var en mulighed for inhabilitet. Derfor skulle sagen gå om, hvilket endte med en frifindelse i Retten på Frederiksberg.

I sagen var den nuværende DF-formand anklaget for dokumentfalsk og svindel med EU-midler til en EU-konference i forbindelse med Dansk Folkepartis sommergruppemøde i 2015. Men retten fandt ikke beviser for, at Messerschmidt har svindlet med EU-systemet.

Sagen har verseret i en årrække, og i den periode er Messerschmidt gået fra at være europaparlamentariker til at være først næstformand og siden formand for partiet.

Derfor ser han nu frem til at tale politik igen.

- Det betyder jo også, at vi forhåbentlig nu for alvor får ro til at tale om det vigtige politiske projekt, som jo er Dansk Folkeparti, og ikke hele tiden skal gå og være ængstelig over, at der nu kommer forstyrrende beskeder eller angreb på grund af den her sag.

- Sagen har varet syv år, og jeg føler mig nærmest 14 år ældre. Så jeg er rigtig glad for, at både jeg og partiet nu kan lægge det her bag os, siger Messerschmidt.

