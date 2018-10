Dom for Muhammed-udtalelser skærper strid mellem religiøse hensyn og ytringsfrihed

Professor og politikere undrer sig over dom fra menneskerettighedsdomstol, som slog fast, at østrigsk kvinde kunne dømmes for at kalde islams profet Muhammed for pædofil. DF beder om redegørelse fra regeringen. Imam glæder sig over det signal, dommen sender

Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol kommer nu i dansk modvind efter at have blåstemplet, at en østrigsk kvinde i 2011 fik en bøde for at krænke islams profet Muhammed.

Det var nemlig helt legitimt, at østrigerne vægtede hensynet til den religiøse fred i landet over ytringsfriheden, afgjorde domstolen den 25. oktober. Kvinden havde sammenlignet islams profet Muhammed med en pædofil, fordi han ifølge islamiske skriftsteder giftede sig med et barn, da hun var seks år, hvorefter de fuldbyrdede ægteskabet, da hun var 9 eller 10 år.

Men både De Konservative og Dansk Folkeparti er kritiske over for dommen, som også en professor med speciale i Menneskerettighedsdomstolen undrer sig over.

”Det er stærkt kritisabelt, at hensynet til muslimers religiøse følelser skal hindre en fri og åben debat. Det er ikke, fordi jeg har et behov for at kalde den såkaldte profet Muhammed pædofil, men ser man på de historiske kilder, giftede profeten sig med et barn og fuldbyrdede ægteskabet, mens hun var 9 eller 10 år. Efter nutidige standarder kalder man den slags pædofili,” siger Martin Henriksen, udlændingeordfører for Dansk Folkeparti, som har bedt regeringen redegøre for de eventuelle konsekvenser af dommen.

Den nye dom kan få en betydning for ytringsfrihedens vilkår, siger professor Mikael Rask Madsen, der forsker i menneskerettigheder ved Københavns Universitet.

”Domme som denne kan medføre en uheldig favorisering af dem, der føler sig krænkede. Der er en risiko for, at domstolen i for høj grad fastholder, at man kan begrænse ytringsfriheden på grund af religiøse hensyn. Er man liberalt orienteret, vil man unægteligt finde dommen problematisk. Den blåstempler, at man kan indskrænke ytringsfriheden for at sikre religiøs fred i samfundet,” siger Mikael Rask Madsen, som dog tilføjer, at dommen ”er helt inden for rammen” af Menneskerettighedskonventionen: