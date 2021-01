Det var en krænkelse af retten til familieliv, at de norske myndigheder tvang en psykisk syg kvinde til at bortadoptere sin fireårige datter, hedder det i ny dom fra Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol. Dommen kan få konsekvenser for regeringens ønske om flere tvangsadoptioner af omsorgssvigtede børn