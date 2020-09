Dommer sætter spørgsmålstegn ved rederis klage i Femern-sag

Dommer i Femern-retssag tvivler på, at rederi har grundlag for at klage over godkendelsen af projektet.

Tirsdag er en stor retssag om Femern-projektets godkendelse begyndt i Tyskland.

Sagen kører ved forvaltningsdomstolen i Leipzig, hvor syv klager over godkendelsen i Tyskland skal behandles over de kommende uger.

Sagen er afgørende for, hvornår det første spadestik på tysk side kan blive taget til den 18 kilometer lange Femern-tunnel, der skal forbinde Rødby på Lolland med Puttgarden i Tyskland.

Klagerne er to miljøorganisationer, de tre rederier Scandlines, Stena Line og Nordö Link, Femern Kommune og en landmand.

På førstedagen har dommer Wolfgang Bier sat spørgsmålstegn ved klagen fra det svenske rederi Nordö-Link.

Nordö-Link har en færgerute mellem Malmø i Sverige og Travemünde i Tyskland, der ligger cirka 90 kilometer fra Puttgarden.

Dommer Wolfgang Bier vurderer, at det er tvivlsomt, hvor meget rederiet reelt er påvirket af projektet.

Han anerkender, at der er en indirekte påvirkning, men mener, at der skal være en grænse for, hvem der skal kunne lægge sag an.

- Vi er bekymrede for, om grænsen er nået her, siger han ifølge dpa.

Scandlines' klage går især på, at de planlagte adgangsveje ved havnen i Puttgarden ikke er ideelle og vil gøre det svært for lastbiler at køre ned til færgelejet, når Femern-tunnelen står færdig.

Miljøorganisationen Nabu påpeger blandt andet, at rev og sandbanker er i fare, hvis man anlægger tunnelen, som det er planlagt. Det vil kunne gå ud over fisk, sæler og marsvin.

Retssagen vil ikke kunne stoppe Femern-forbindelsen. Det kan ende med, at Femern A/S bliver bedt om at lave nogle justeringer af projektet. Det kan betyde forsinkelser og ekstra omkostninger.

Der er afsat op til ti retsdage ved forvaltningsdomstolen i Leipzig frem til 8. oktober. Der ventes en afgørelse inden årsskiftet.

Femern-forbindelsen skal efter planen stå klar i 2029, og der er i tidsplanen taget højde for, at der vil være tid til at foretage justeringer af projektet, hvis domstolen i Leipzig kræver det.

I Danmark blev projektet godkendt i 2015, og arbejdet er allerede i gang i Rødby på Lolland, hvor en stor arbejdshavn er ved at tage form.

Efter nytår udvides arbejdet blandt andet med anlæggelsen af den fabrik, der skal fremstille de betonelementer, som tunnelen bygges med.

