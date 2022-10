Dommerformand: Konservativt udspil presser trængte domstole

De Konservatives udspil på retsområdet, som partiet fremlagde tirsdag, kommer "helt utvivlsomt" til at lægge en byrde på domstolene.

Det siger landsdommer Mikael Sjöberg, der også er formand for Den Danske Dommerforening.

- Der er flere forslag om mere udvisning, og der er flere forslag om opholdsforbud. Der ved vi erfaringsmæssigt, at sådanne sager giver meget længere tid ved domstolene.

- Hvis ikke det følges op med ressourcer, så kan jeg garantere, at sagsbehandlingstiderne, som i forvejen er alt for lange, vil vokse yderligere, siger han.

Artiklen fortsætter under annoncen

Mikael Sjöberg forklarer, at for eksempel en civilsag tager et år, før der er faldet dom i byretten. Nogle steder tager det to år.

Straffesager tager mellem 6 og 12 måneder længere, end hvad målsætningen er.

De lange sagsbehandlingstider er ifølge Mikael Sjöberg en demokratisk udfordring og "dræbende for retssikkerheden".

- For retssikkerhed er også en afgørelse til tiden, og lige nu går det altså den gale vej.

- Danmark, som er et af Europas fornemste retssamfund, risikerer altså at komme bagud i rækken, hvis vi ikke snart får gjort noget ved det her, siger han.

Mikael Sjöberg påpeger også, at ventetiden kan gå ud over sagerne, da vidner kan have svært ved at huske omstændigheder så langt tilbage i tiden.

Desuden er mistænkte gerningsmænd også uskyldige, indtil der er faldet en dom.

For at komme de lange sagsbehandlingstider til livs foreslår han, at der skal ansættes flere ved domstolene.

- EU-Kommissionen har sagt, at det Danmark mangler, det er simpelthen "manpower" ved domstolene.

- Vi har i årevis haft et alt for småt system i forhold til de mange sager, vi har. Der skal simpelthen ansættes mennesker, siger han.

Hvis der ikke snart bliver handlet på de lange sagsbehandlingstider, så vil der ifølge Mikael Sjöberg være endnu længere behandlingstider på dette tidspunkt næste år.

/ritzau/